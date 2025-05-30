Суду не следовало вмешиваться в тарифную политику Трампа, заявил Бессент

Судам не следовало вмешиваться в тарифную политику президента США Дональда Трампа, заявил министр финансов Скотт Бессент, комментируя решение федерального суда по делам международной торговли заблокировать пошлины на импорт.
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