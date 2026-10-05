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Газета.ру

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Диетолог Соломатина: напитки из облепихи помогут защитить организм осенью

Диетолог Соломатина: напитки из облепихи помогут защитить организм осенью

Осенью рацион можно дополнить напитками из облепихи, зеленым чаем и какао. Такие рекомендации в интервью «Москве 24» дала врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина.

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