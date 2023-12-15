В детскую больницу Петербурга выстроилась очередь из автомобилей "скорой помощи"

В Комздраве заявляют, что ситуация под контролем.В Петербурге прохожие обратили внимание на очередь из автомобилей "скорой помощи", которая выстроилась возле детской городской клинической больницы № 5 имени Филатова.
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