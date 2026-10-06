Бабаков: государство должно обеспечить доступность отечественной сельхозтехники для аграриев

Государство должно создавать условия, при которых отечественная сельскохозяйственная техника будет доступна аграриям.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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