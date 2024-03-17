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Турецкий политик Сель призвал власти Украины навсегда позабыть о Крыме

Турецкий политик Сель призвал власти Украины навсегда позабыть о Крыме

Украинские власти должны навсегда забыть о Крыме и оставить ожидания о его возвращении. Об этом заявил председатель турецкого клуба Международной ассоциации друзей Крыма, турецкий политик Унвер Сель, пишет РИА Новости.

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