Турецкий политик Сель призвал власти Украины навсегда позабыть о Крыме

Украинские власти должны навсегда забыть о Крыме и оставить ожидания о его возвращении. Об этом заявил председатель турецкого клуба Международной ассоциации друзей Крыма, турецкий политик Унвер Сель, пишет РИА Новости.
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