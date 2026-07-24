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В Кремле назвали место визита Путина после завершения поездки в Иркутск

В Кремле назвали место визита Путина после завершения поездки в Иркутск

Президент России Владимир Путин после завершения поездки в Иркутск полетит в Омск. Такое место для посещения главы государства назвал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

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