Криптоэнтузиасты активно инвестируют в стейблкоины для защиты от волатильности

Аналитики отмечают, что за последние две недели криптоинвесторы стали активно переводить капитал в стейблкоины и токенизированные реальные активы (RWA), пытаясь минимизировать риски перед важным заявлением президента США 2 апреля о введении новых пошлин.
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