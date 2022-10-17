Военное обозрение

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Взрывы в центре Киева: Украину накрывает вторая волна российских дронов-камикадзе

Взрывы в центре Киева: Украину накрывает вторая волна российских дронов-камикадзе

Россия снова нанесла "удары возмездия", уничтожая критически важную инфраструктуру Украины. С утра под ударами высокоточного оружия находится половина регионов страны.

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