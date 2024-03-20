Румынские наёмники сообщили, что они входили в число боевиков, атакующих приграничные районы России.Оказывается, в ряды украинских националистов, атакующих приграничные территории России, затесались и румынские наёмники.
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