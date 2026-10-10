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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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ЦСКА заплатит не менее 50 млн рублей за Савчука. Клуб договорился о переходе форварда «Лады» («Сила Спорта»)

ЦСКА договорился с «Ладой» о переходе нападающего Райли Савчука . Московский клуб заплатит не менее 50 миллионов рублей за 27-летнего форварда, об этом сообщает «Сила Спорта».

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