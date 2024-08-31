«Украина уже мертва». Россия к этому «убийству» не причастна: почему Киев уничтожил сам себя?

Автор: Александр Плеханов Была когда-то в составе СССР такая жемчужина, как Украинская ССР: атомная энергетика, судостроение, ракетостроение, автопром, выпускавший лучшие в Союзе автобусы, электроника, развитый аграрный сектор, а ОКБ «Антонов» выпускал лучшие в мире транспортные самолеты.