У 145-й опоры Крымского моста найдены обломки водных мотоциклов

АЮ

Александр Юткин

Обещаний и поз до хрена. Центры они и есть центры. А везут составами. По морям и мостам. И лупят по нашим кораблям и мостам. И центры в покое не оставляют. А что массовик-затейник с этим поделать может? Генералов соберет и перед ними очередной доклад зачитает, пока по кабинетам абрамовичи бегают да Эрдоган через забор навоз швыряет.