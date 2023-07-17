У 145-й опоры Крымского моста, которая пострадала во время ЧП, были обнаружены части техники. Предположительно, это были водные мотоциклы (гидроциклы), которые выполняли функцию беспилотников.
У 145-й опоры Крымского моста найдены обломки водных мотоциклов
Комментарии
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АЮ
Александр Юткин
Обещаний и поз до хрена. Центры они и есть центры. А везут составами. По морям и мостам. И лупят по нашим кораблям и мостам. И центры в покое не оставляют. А что массовик-затейник с этим поделать может? Генералов соберет и перед ними очередной доклад зачитает, пока по кабинетам абрамовичи бегают да Эрдоган через забор навоз швыряет.
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