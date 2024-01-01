Праздник вольтижировки «Зимние узоры» объединил юных спортсменов в Егорьевске

Предновогодний кубок по вольтижировке «Зимние узоры» собрал в Егорьевске 28 молодых спортсменов. Соревнования организовали, чтобы подарить участникам атмосферу праздника и возможность проявить себя в одном из самых зрелищных видов конного спорта.
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