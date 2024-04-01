Закон, порядок,...
ГлавнаяНовости
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Закон, порядок, государство

863 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Nikolia Vovchenko
    Идеологическая помойка "Эрнст и Ко"МЧС России поздра...
  • ninikooo Митусова
    Сделайте подарок 1-му каналу- увольте К.Эрнста и тогда 30-летие ,быть может, отметите победителями.МЧС России поздра...
  • Игорь Петров
    В Ярославской обл...

В отношении жительницы Карачаево-Черкесии возбуждено четыре уголовных дела о мошенничестве

В отношении жительницы Карачаево-Черкесии возбуждено четыре уголовных дела о мошенничестве

В Карачаево-Черкесии в полицию обратилась 41-летняя местная жительница с сообщением о том, что её знакомая под предлогом помощи в оформлении земельного участка, а также получении субсидий по государственной программе завладела 250 тысячами рублей.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх