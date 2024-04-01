В отношении жительницы Карачаево-Черкесии возбуждено четыре уголовных дела о мошенничестве

В Карачаево-Черкесии в полицию обратилась 41-летняя местная жительница с сообщением о том, что её знакомая под предлогом помощи в оформлении земельного участка, а также получении субсидий по государственной программе завладела 250 тысячами рублей.
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