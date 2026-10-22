Дворец спорта «Арктика» в Норильске подготовили к сезону ВХЛ 2026/2027: освещенность хоккейной площадки увеличили втрое, а новую систему связали с художественным светом арены.
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