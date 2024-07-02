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Закон и Порядок

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Как Лукашенко еще в 90-е расправился со всеми ОПГ Беларуси

Как Лукашенко еще в 90-е расправился со всеми ОПГ Беларуси

Вы что-нибудь слышали о "белорусской мафии"? Или о "сходке авторитетов" в Минске? Или о том, как белорусы переживали "лихие 90-е"? Зато многие слышали, что Белоруссия входит в число самых безопасных государств, по крайне мере - постсоветского пространства.

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