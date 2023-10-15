Доля GeForce RTX приближается к половине всех эксплуатируемых видеокарт NVIDIA

Опубликованная на уходящей неделе презентация NVIDIA для инвесторов не только позволила выяснить, что со следующего года компания перейдёт на ежегодный выпуск новой вычислительной архитектуры в серверном сегменте.
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