Студенческие команды Нижегородской области могут присоединиться к новому треку «Объединяю» проекта «Твой ход»

Студенты из молодежных организаций и объединений Нижегородской области могут подать заявки на участие в новом конкурсном треке «Объединяю» Всероссийского студенческого проекта «Твой ход», который входит в линейку проектов президентской платформы «Россия — страна возможностей».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии