57-летняя ведущая Екатерина Андреева снялась в прозрачной юбке

Российская телеведущая Екатерина Андреева снялась в необычном образе. 57-летняя знаменитость поделилась снимком, на котором она запечатлена в футболке с портретом Мэрилин Монро и короткой джинсовой куртке.
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