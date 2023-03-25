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Кассано назвал «Рому» позором итальянского футбола

Кассано назвал «Рому» позором итальянского футбола

Бывший нападающий сборной Италии Антонио Кассано поделился мнением об успехах «Ромы» в Серии А. «Стычки, жестикуляции, словесные выпады… О чём мы говорим? В каждом матче мне приходится наблюдать, как на поле выбегает вся их скамейка запасных.

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