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Небензя: Байден «играет мускулами» в преддверии президентских выборов

Россия обвинила президента США Джо Байдена в нанесении ударов в Ираке и Сирии с целью повысить свой имидж, поскольку президентская избирательная кампания «накаляется», а не в отместку за смертельное нападение на американских солдат.

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