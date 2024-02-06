Небензя: Байден «играет мускулами» в преддверии президентских выборов

Россия обвинила президента США Джо Байдена в нанесении ударов в Ираке и Сирии с целью повысить свой имидж, поскольку президентская избирательная кампания «накаляется», а не в отместку за смертельное нападение на американских солдат.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)