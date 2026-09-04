Нина Катаева
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Нина Катаева

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«Не гнаться за модой, но и не застревать в прошлом»

«Не гнаться за модой, но и не застревать в прошлом»

В Театре Вахтангова открыли 106 сезон По традиции перед вахтанговцами выступили руководители театра - директор Кирилл Крок и главный режиссёр Анатолий Шульев.

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