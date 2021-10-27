Контуры обновленной национальной политики Казахстана

БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯПолитикаКонтуры обновленной национальной политики Казахстана Михаил РОЗОВ Октябрь принес Казахстану два повода для активизации обсуждения национального вопроса.Вернуться к статье22НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьARanatolii660 reznikovЭто пипец ! Хотч какая у казахов то альтернатива ? Всё что они на самом деле могут это переименовать всё Вот толькоулучшится ли от этого их жизнь ?Руслан НурпеисовПочему то Яик (Жаик каз) когда-то переименовали в Урал, Итиль (Эдиль каз) в Волгу. Горы Орал (каз) в Уральские горы. (Не верите? - почитайте Пушкина А.С.). Почему бы не переименовать еще раз обратно? В чем кромола? Англичане же не возбухают по поводу переименования Бомбей в Мумбаи, при этом Москву упорно называют Москоу, Россию Рашей, православных ортодоксами. В чем претензия РФ к переименованиям в Казахстане?Комментировать
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