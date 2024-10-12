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Орловские новости

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Орловец Максим Боев опроверг свое назначение на пост ректора РУС «ГЦОЛИФК»

Орловец Максим Боев опроверг свое назначение на пост ректора РУС «ГЦОЛИФК»

Уроженец Орла, недавно занявший пост замдиректора департамента образования, науки и международных отношений министерства спорта, Максим Боев в беседе с корреспондентом «Орловских новостей» опроверг информацию о своем назначении ректором Российского университета спорта «ГЦОЛИФК».

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