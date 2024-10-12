Орловец Максим Боев опроверг свое назначение на пост ректора РУС «ГЦОЛИФК»

Уроженец Орла, недавно занявший пост замдиректора департамента образования, науки и международных отношений министерства спорта, Максим Боев в беседе с корреспондентом «Орловских новостей» опроверг информацию о своем назначении ректором Российского университета спорта «ГЦОЛИФК».
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