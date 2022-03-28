Bloomberg приостанавливает работу в России

Bloomberg заявило о приостановке своей деятельности в России и Белоруссии из-за ситуации на Украине.Информационное агентство Bloomberg вечером в понедельник заявило о приостановке своей деятельности в России и Белоруссии из-за ситуации на Украине.
Bloomberg заявило о приостановке своей деятельности в России и Белоруссии из-за ситуации на Украине.Информационное агентство Bloomberg вечером в понедельник заявило о приостановке своей деятельности в России и Белоруссии из-за ситуации на Украине.
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