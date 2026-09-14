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Царьград

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На Кубани 14 сентября ожидается до +33 °С и кратковременные дожди

На Кубани 14 сентября ожидается до +33 °С и кратковременные дожди

Переменная облачность ожидается на территории Кубани в понедельник, 14 сентября. В отдельных районах днём возможны кратковременные осадки.

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