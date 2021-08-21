Зачистка пятой колонны продолжается. "Дождь" и "Важные истории" признаны иноагентами

Время узнать правду!ПолитикаЗачистка пятой колонны продолжается. "Дождь" и "Важные истории" признаны иноагентами Минюст России внёс телеканал "Дождь" и либеральных пропагандистов Романа Анина и Олесю Шмагун в реестр иностранных агентов.Вернуться к статье267НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЕвгений НатесовРаботайте, братья...АИАндрей Ивановтвои братья на помойках объедки грызут , это ты им ?NVS66 SergeiShulepovКто не финансируется туташными, значит он тамошний.Ивандушат свободу,а это НЕ свобода, а преступление против государства. За преступления надо нести ответственность в соответствии с закономСанСаныч ДемченкоХа-ха!! Главное ОБОЗНАЧИТЬ) намерения..Всё останется по прежнему...Сколько уже ох (обьявили)? и ничего!! Как лили грязь на Россию, на народ, так и продолжают лить..Нужна политическая воля..а её -нет..::Партнёры:: обидятся-сердится будут..Увы..Евгений НатесовСанСаныч Демченко трусливая пиндоскаяшлюшка, подленькая мразь и быдлятина которая спряталась за ЧС и гадит на Россию потихоньку...ИванБудет воля- будет путь!Виктор ИвановЧем дальше разворачивается эта вакханалия с иностранными агентами, тем больше начинаешь их уважать. Смело можно считать статус иногента наградой, это вам не ордена приближенным опг озеро раздавать.Евгений НатесовВиктор Иванов трусливая пиндоскаяшлюшка, подленькая мразь и быдлятина которая спряталась за ЧС и гадит на Россию потихоньку...степан дунов!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Евгений НатесовИван трусливая пиндоскаяшлюшка, подленькая мразь и быдлятина которая спряталась за ЧС и гадит на Россию потихоньку...АИАндрей Ивановнадо и нашу думу внести в реестр иностранных агентовRitchie BlackmoreИх в первую очередь.Евгений НатесовАндрей Иванов трусливая пиндоскаяшлюшка, подленькая мразь и быдлятина которая спряталась за ЧС и гадит на Россию потихоньку...Ritchie BlackmoreДУРИЩА! Соси леденцы.НадеждаКогда включаешь кислотный дождь создается впечатление, что это не канал на российском телевидении, а зарубежные "вражьи голоса", поносящие всё и вся, что творится в НАШЕЙ стране!( Бегущей строкой идет один негатив и новости только о том, что плохого случилось в России и ни единой инфы о хорошем и ни слова о достижениях... ни в чем...( Все ведущие, как на подбор, молодые жертвы ЕГЭ-наглые, циничные и постоянно соревнующиеся друг с другом, кто похлестче "уделает" президента, страну и ее народ!((Ritchie BlackmoreНадежда! Наивная!!!!!!!!!! Кто же в нашей стране ввел этот разрушающий образование ЕГЭ? Не Ваши ли кумиры,а? Вы даже этого не знаете. А берётесь "рассуждать" Глупо. Не в первый раз попадаете впросак.Сергей СидоровДавно назревшая мера для подпольных русофобов.Ritchie BlackmoreКто же будет "рубить сук, на котором так хорошо сидится?"Евгений НатесовRitchie Blackmore трусливая пиндоскаяшлюшка, подленькая мразь и быдлятина которая спряталась за ЧС и гадит на Россию потихоньку...степан дуновПока не придет к власти ИВС 2 так и будут лить потоки грязи дожди, эхи и прочая мразь русофобская. Современная власть в России только пальчиком грозит и ничего не предпринимает, играет в дерьмократию.степан дуновПока не придет к власти ИВС 2 так и будут лить потоки грязи дожди, эхи и прочая мразь русофобская. Современная власть в России только пальчиком грозит и ничего не предпринимает, играет в дерьмократию.владимир СырниковСтепан дунов! Заткнуть то можно, только правильно ли это, вот в чём вопрос! Помню в детстве мы в бутылку закладывали щебень, заливали водой, а сверху насыпали карбит, потом крепко "роток", то есть горлышко закрывали и бросали в воду. Взрывалась бутылка зрелично. Так вотвладимир СырниковСтепан дунов. Так вот, я это к тому пишу, что затыкание ртов, это что-то вроде бутылки с карбитом, заткнули, а по времени непонятно, когда она взорвётся (я имею ввиду страну). А мне как то на старости лет особенно то и не хочется чтобы страна закипела и взорвалась. Поэтом по мне так пусть лучше говорят, чем возьмутся за оружие, и не надо доводить страну до критического состояния.БОБорис ОсиповУхо Мацы надо тоже включить в этот список...владимир СырниковНадо не дождь закрывать, а ложь прекращать. И объяснять населению в чём они не правы. Ну, запрещали коммунисты что-то слушать, но ведь всё равно слушали. Лгать не надо, тогда заграницу и слушать особо не будут. Справедливости нет в обществе, вот отсюда все беды в государстве. А, на каждый роток, не накинешь платок, такова пословица. Ну, запрещали коммунисты говорить, ну и где они сейчас? Обещали землю крестьянам, заводы рабочим. С исполнением затормозились. И как им сейчас верить? Нынешняя власть не подарок, но другие уже были у власти, и чем кончили, уверовали в свою непогрешимость, зажрались и власть потеряли. Другим также сегодня неймётся, голова от успеха закружилась. А, ведь история говорит, что всё повторяется по спирали, так зачем же опять на те же грабли наступать!Комментировать
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