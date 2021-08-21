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Зачистка пятой колонны продолжается. "Дождь" и "Важные истории" признаны иноагентами

Зачистка пятой колонны продолжается. "Дождь" и "Важные истории" признаны иноагентами

Минюст России внёс телеканал "Дождь" и либеральных пропагандистов Романа Анина и Олесю Шмагун в реестр иностранных агентов.

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Евгений Натесов
Работайте, братья...
Андрей Иванов
твои братья на помойках объедки грызут , это ты им ?
NVS66 SergeiShulepov
Кто не финансируется туташными, значит он тамошний.
Иван
душат свободу,а это НЕ свобода, а преступление против государства. За преступления надо нести ответственность в соответствии с законом
СанСаныч Демченко
Ха-ха!! Главное ОБОЗНАЧИТЬ) намерения..Всё останется по прежнему...Сколько уже ох (обьявили)? и ничего!! Как лили грязь на Россию, на народ, так и продолжают лить..Нужна политическая воля..а её -нет..::Партнёры:: обидятся-сердится будут..Увы..
Евгений Натесов
СанСаныч Демченко трусливая пиндоскаяшлюшка, подленькая мразь и быдлятина которая спряталась за ЧС и гадит на Россию потихоньку...
Иван
Будет воля- будет путь!
Виктор Иванов
Чем дальше разворачивается эта вакханалия с иностранными агентами, тем больше начинаешь их уважать. Смело можно считать статус иногента наградой, это вам не ордена приближенным опг озеро раздавать.
Евгений Натесов
Виктор Иванов трусливая пиндоскаяшлюшка, подленькая мразь и быдлятина которая спряталась за ЧС и гадит на Россию потихоньку...
степан дунов
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Евгений Натесов
Иван трусливая пиндоскаяшлюшка, подленькая мразь и быдлятина которая спряталась за ЧС и гадит на Россию потихоньку...
Андрей Иванов
надо и нашу думу внести в реестр иностранных агентов
Ritchie Blackmore
Их в первую очередь.
Евгений Натесов
Андрей Иванов трусливая пиндоскаяшлюшка, подленькая мразь и быдлятина которая спряталась за ЧС и гадит на Россию потихоньку...
Ritchie Blackmore
ДУРИЩА! Соси леденцы.
Надежда
Когда включаешь кислотный дождь создается впечатление, что это не канал на российском телевидении, а зарубежные "вражьи голоса", поносящие всё и вся, что творится в НАШЕЙ стране!( Бегущей строкой идет один негатив и новости только о том, что плохого случилось в России и ни единой инфы о хорошем и ни слова о достижениях... ни в чем...( Все ведущие, как на подбор, молодые жертвы ЕГЭ-наглые, циничные и постоянно соревнующиеся друг с другом, кто похлестче "уделает" президента, страну и ее народ!((
Ritchie Blackmore
Надежда! Наивная!!!!!!!!!! Кто же в нашей стране ввел этот разрушающий образование ЕГЭ? Не Ваши ли кумиры,а? Вы даже этого не знаете. А берётесь "рассуждать" Глупо. Не в первый раз попадаете впросак.
Сергей Сидоров
Давно назревшая мера для подпольных русофобов.
Ritchie Blackmore
Кто же будет "рубить сук, на котором так хорошо сидится?"
Евгений Натесов
Ritchie Blackmore трусливая пиндоскаяшлюшка, подленькая мразь и быдлятина которая спряталась за ЧС и гадит на Россию потихоньку...
степан дунов
Пока не придет к власти ИВС 2 так и будут лить потоки грязи дожди, эхи и прочая мразь русофобская. Современная власть в России только пальчиком грозит и ничего не предпринимает, играет в дерьмократию.
степан дунов
Пока не придет к власти ИВС 2 так и будут лить потоки грязи дожди, эхи и прочая мразь русофобская. Современная власть в России только пальчиком грозит и ничего не предпринимает, играет в дерьмократию.
владимир Сырников
Степан дунов! Заткнуть то можно, только правильно ли это, вот в чём вопрос! Помню в детстве мы в бутылку закладывали щебень, заливали водой, а сверху насыпали карбит, потом крепко "роток", то есть горлышко закрывали и бросали в воду. Взрывалась бутылка зрелично. Так вот
владимир Сырников
Степан дунов. Так вот, я это к тому пишу, что затыкание ртов, это что-то вроде бутылки с карбитом, заткнули, а по времени непонятно, когда она взорвётся (я имею ввиду страну). А мне как то на старости лет особенно то и не хочется чтобы страна закипела и взорвалась. Поэтом по мне так пусть лучше говорят, чем возьмутся за оружие, и не надо доводить страну до критического состояния.
Борис Осипов
Ухо Мацы надо тоже включить в этот список...
владимир Сырников
Надо не дождь закрывать, а ложь прекращать. И объяснять населению в чём они не правы. Ну, запрещали коммунисты что-то слушать, но ведь всё равно слушали. Лгать не надо, тогда заграницу и слушать особо не будут. Справедливости нет в обществе, вот отсюда все беды в государстве. А, на каждый роток, не накинешь платок, такова пословица. Ну, запрещали коммунисты говорить, ну и где они сейчас? Обещали землю крестьянам, заводы рабочим. С исполнением затормозились. И как им сейчас верить? Нынешняя власть не подарок, но другие уже были у власти, и чем кончили, уверовали в свою непогрешимость, зажрались и власть потеряли. Другим также сегодня неймётся, голова от успеха закружилась. А, ведь история говорит, что всё повторяется по спирали, так зачем же опять на те же грабли наступать!

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