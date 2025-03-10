Аравийский рубеж: что отработают на учении «Морской пояс безопасности – 2025»

Учение «Морской пояс безопасности – 2025», в котором принимают участие корабли России, Ирана и Китая, призвано улучшить совместные действия в непростом для судоходства регионе — северной части Индийского океана, рассказали опрошенные «Известиями» эксперты.
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