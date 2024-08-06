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Захарова раскритиковала «посредническую» формулу Франции по Украине

Захарова раскритиковала «посредническую» формулу Франции по Украине

«Посредническая» формула Франции по Украине не учитывает законных интересов России. Слова завершающего свою миссию в Москве посла Франции Пьера Леви раскритиковала официальный представитель МИД России Мария Захарова, сообщает ТАСС .

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