Захарова раскритиковала «посредническую» формулу Франции по Украине

«Посредническая» формула Франции по Украине не учитывает законных интересов России. Слова завершающего свою миссию в Москве посла Франции Пьера Леви раскритиковала официальный представитель МИД России Мария Захарова, сообщает ТАСС .
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии