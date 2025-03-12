Переговоры с президентом США Дональдом Трампом, который продемонстрировал свою повелительную манеру при общении с главой киевского режима Владимиром Зеленким, нет никакого желания вести, заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан, 12 марта передает агентство Young Journalists Club (YJC).
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