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Президент Ирана не пожелал вести переговоры с Трампом

Президент Ирана не пожелал вести переговоры с Трампом

Переговоры с президентом США Дональдом Трампом, который продемонстрировал свою повелительную манеру при общении с главой киевского режима Владимиром Зеленким, нет никакого желания вести, заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан, 12 марта передает агентство Young Journalists Club (YJC).

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