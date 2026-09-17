Памфилова не исключила попыток срыва выборов с помощью дипфейков нового уровня

Элла Памфилова высказала предупреждение о появлении дипфейков нового уровня, способных подменять контент в режиме реального времени на трансляциях с избирательных участков.
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