Ohio police rescued deer entangled in backyard hammock

An Ohio police department with numerous deer rescue experiences said a recent incident marked its first-ever rescue involving a deer and a hammock.
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