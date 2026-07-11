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Американский сенатор: Белый дом согласовал «адские» санкции против России

Американский сенатор: Белый дом согласовал «адские» санкции против России

Прибывший в Киев американский сенатор Линдси Грэм* (*внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов) сообщил, что Белый дом поддержал согласованную ранее редакцию законопроекта о новых «адских» санкциях пр.

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