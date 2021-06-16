Байден: Путин подтвердил, что Россия готова помогать США в Афганистане

МОСКВА, 16 июня/ Радио Sputnik. Президент РФ Владимир Путин заявил о готовности помогать США в Афганистане в вопросе сдерживания террористической угрозы, заявил на пресс-конференции по итогам переговоров в Женеве американский лидер Джо Байден.