Перестаньте чувствовать себя растерянным и подавленным; это упражнение поможет вам обрести ясность. Как понять, чего вы хотите в жизни? Многие люди приходят ко мне за помощью, потому что чувствуют себя застрявшими и хотят изменить свою жизнь.