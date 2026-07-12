"Они всё время предлагают сдаться": Хазин указал на "прихватизаторов", устроивших топливный кризис

В России идёт настоящая экзистенциальная схватка, считает экономист Михаил Хазин. По его словам, существует проблема, связанная с теми, кто стремится извлечь выгоду из ситуации с топливом, а также с теми, кто пытается вызвать у нас панику и заставить нас сдаться.