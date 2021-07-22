Состоялось еженедельное совещание с главами администраций сельских поселений

На совещании присутствовали: Дионис Алексанов- Глава администрации Симферопольского района. Кивико Ирина Валерьевна – заместитель Председателя Совета министров-министр финансов Республики Крым Виноградова Ольга Михайловна –депутат Государственного Совета Республики Крым Шабанова Галина Юрьевна – Председатель Симферопольского районного советаБоделан Владимир Русланович- заместитель Главы администрации Симферопольского района Ирина Валерьевна Кивико подняла важную тему, касающуюся вывоза жидких отходов и составления схемы их вывоза.