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Петербургский дневник

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Россиян предупредили о штрафах за поджог тополиного пуха

Россиян предупредили о штрафах за поджог тополиного пуха

В городах, где установлено много камер видеонаблюдения, выявить нарушителей будет несложно Первый зампред комитета Госдумы по безопасности Анатолий Выборный заявил, что за поджог тополиного пуха может грозить штраф до 50 тысяч рублей.

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