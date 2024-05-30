Россиян предупредили о штрафах за поджог тополиного пуха

В городах, где установлено много камер видеонаблюдения, выявить нарушителей будет несложно Первый зампред комитета Госдумы по безопасности Анатолий Выборный заявил, что за поджог тополиного пуха может грозить штраф до 50 тысяч рублей.
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