Прогулка по историческому району Амалиенау Калининграда

Амалиенау — район в Калининграде, построенный в начале XX века как «город-сад» с извилистыми улочками и круглыми площадями, две трети зданий спроектированы лично архитектором Фридрихом Хайтманном.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- 60 лет назад тела...
- 60 лет назад тела...
- 60 лет назад тела...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым