В Сочи река Хоста поднялась до опасного уровня

Ранее на курорте прошли сильные ливни. Подтопило часть городских улиц и дорог, цокольный этаж Хостинской больницыВода в реке Хоста в Сочи достигла опасных отметок из-за сильных дождей, которые обрушились на курорт в понедельник, 26 августа, вечером и ночью.