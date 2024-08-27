В Сочи река Хоста поднялась до опасного уровня

Ранее на курорте прошли сильные ливни. Подтопило часть городских улиц и дорог, цокольный этаж Хостинской больницыВода в реке Хоста в Сочи достигла опасных отметок из-за сильных дождей, которые обрушились на курорт в понедельник, 26 августа, вечером и ночью.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии