В ХАМАС заверили в намерении соблюдать прекращение огня в Газе

Палестинское движение ХАМАС намерено соблюдать договоренности о прекращении огня в Газе. При этом силы движения готовы к любому развитию событий, заявил член Политбюро ХАМАС Мухаммед Наззал, чьи слова передает турецкое госагентство "Мы хотим соблюдать соглашение о прекращении огня, как это было согласовано, и мы его соблюдаем", – заявил палестинец.