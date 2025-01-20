В ХАМАС заверили в намерении соблюдать прекращение огня в Газе

Палестинское движение ХАМАС намерено соблюдать договоренности о прекращении огня в Газе. При этом силы движения готовы к любому развитию событий, заявил член Политбюро ХАМАС Мухаммед Наззал, чьи слова передает турецкое госагентство "Мы хотим соблюдать соглашение о прекращении огня, как это было согласовано, и мы его соблюдаем", – заявил палестинец.
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