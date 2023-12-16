Что такое черимойя и как ее правильно есть

Недавно на прилавках магазинов появился странный плод, похожий то ли на артишок, то ли на гигантскую зеленую шишку или на какой-то новый вид капусты… На самом деле черимойя — экзотический и очень вкусный фрукт.
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