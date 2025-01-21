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Царьград

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Депутат Дагделен: возобновим импорт российской нефти для НПЗ в Шведте

Депутат Дагделен: возобновим импорт российской нефти для НПЗ в Шведте

Депутат Бундестага Севим Дагделен призвала возобновить поставки российской нефти на завод в Шведте. Она выступила против санкций, отметив важность сбалансированных цен на энергоносители для экономики Германии.

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