Туркмения продлила контракт по добыче нефти с арабской компанией

Контракт о продлении действия соглашения по добыче нефти до 1 мая 2035 года подписали государственный концерн Туркмении «Туркменнефть» и компания Dragon Oil из Арабских Эмиратов, 30 июня сообщает пресс-служба туркменского Госконцерна «Нефть-газ».