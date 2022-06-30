smi.today

2 599 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Семахина Елена
    Совсем умом тронулся  чудовище.Зеленский решил о...
  • Юрий Шестаков
    Осталось только сказать:  Держись, Приднестровье! Помощь будет!Румыния уже погло...
  • Лариса Поплавская
    Не нужно принимать украинцев, которые кже побывали на западе, в штатах итд. Сейчас лето поэтому самое теплое место дл...За сутки в Россию...

Туркмения продлила контракт по добыче нефти с арабской компанией

Туркмения продлила контракт по добыче нефти с арабской компанией

Контракт о продлении действия соглашения по добыче нефти до 1 мая 2035 года подписали государственный концерн Туркмении «Туркменнефть» и компания Dragon Oil из Арабских Эмиратов, 30 июня сообщает пресс-служба туркменского Госконцерна «Нефть-газ».

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх