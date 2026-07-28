В прокуратуре Новгородской области подвели итоги работы за первое полугодие 2026 года

Сегодня, 28 июля, советник Генерального прокурора Российской Федерации Михаил Матвиенко принял участие в заседании коллегии, на котором подведены итоги работы органов прокуратуры Новгородской области за первое полугодие 2026 года и обсуждены задачи по совершенствованию прокурорского надзора.