На 86-й минуте матча 10-го тура чемпионата России «Ахмат» — «Балтика» (0:0) судья Алексей Сухой имел основания показать желтую карточку Мануэлу Келиану за грубую игру.
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