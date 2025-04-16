БАЗА 211- ВОЕНН...
ГлавнаярасследованиеБлогВМФВВСКазакиспецназ, разведкавоенная история
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

74 421 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ваша Светлость
    ПНХ, мразь! Ты, сука жыдовская, постоянно тут провокации устраиваешь! Где это я "винил русских", тварь?! Я - Русский!!!Эти люди не сдали...
  • Ваша Светлость
    Ага, через восемь лет... А свидомиты за это время скольких уничтожили?!Эти люди не сдали...
  • Валерьян Смогловский
    В. Москве. Все. Хорошо. А. Кто. Против. Сразу. Подоплека. Межнациональная. Ненависть. Какой. Идиот. Это. Придумал. Я....Новокузнецк. Наши...

Генерал Даймлинг. Преображение палача в борца за мир

Генерал Даймлинг. Преображение палача в борца за мир

Бертольд Карл Адольф фон Даймлинг (Berthold Karl Adolf von Deimling) (1853–1944). Командующий колониальными войсками в Германской Юго-Западной Африке Перевод статьи «Vom Saulus zum Paulus»», опубликованной в немецком журнале «Militaer und Geschichte» N2/2025.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх