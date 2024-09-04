Что нужно знать о клетчатке

Вы наверняка слышали, что важно есть достаточное количество клетчатки каждый день. Она есть во многих растительных продуктах и действительно очень полезна для организма — например, улучшает микрофлору кишечника и помогает похудеть.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии