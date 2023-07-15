Крымская газета

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Ход Королевы: в Евпатории открылась Крымская шахматная школа

Ход Королевы: в Евпатории открылась Крымская шахматная школа

Ход Королевы В Евпатории открылась Крымская шахматная школа. Её основали гроссмейстер России, международный гроссмейстер среди женщин по шахматам Татьяна Василевич, международный мастер Алексей Чос и кандидат в мастера спорта Дмитрий Черноусов.

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