Ход Королевы В Евпатории открылась Крымская шахматная школа. Её основали гроссмейстер России, международный гроссмейстер среди женщин по шахматам Татьяна Василевич, международный мастер Алексей Чос и кандидат в мастера спорта Дмитрий Черноусов.