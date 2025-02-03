Жёсткие кадры: боевики ВСУ сгорают на позициях у Дачного (ВИДЕО)

Украинские боевики сгорают на позициях у Дачного: жёсткие кадры из зоны проведения СВО. Бойцы 2-го батальона 102-го полка 150-й дивизии 8-й гвардейской армии сбросили фугасный боеприпас на позиции ВСУ в окрестностях н.
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